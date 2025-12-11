Marvel Tokon: Fighting Souls, i supereroi più famosi del mondo in un nuovo picchiaduro

Tgcom24 e Mastergame hanno preso parte alla seconda beta chiusa di Marvel Tokon: dal 5 al 7 dicembre i server hanno lasciato entrare un buon numero di giocatori, mettendo a loro disposizione un roster piuttosto contenuto ma ben variegato: oltre a combattenti già visti come Capitan America, Iron Man e Tempesta, si sono aggiunti Ghost Rider e Spider-Man, fin qui apparsi unicamente nei video promozionali. Il primo impatto è stato decisamente intrigante: pur nella (comprensibile) rigidità dell'ambiente della beta, priva di modalità allenamento e interamente finalizzato a testare gli scontri diretti, il gioco sembra sicuramente avere del potenziale.