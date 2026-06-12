Nato a Taranto il 17 giugno 1953 e trasferitosi a Roma sin da giovanissimo per coltivare la passione per il teatro e per il cinema, Spadaro era tornato dal Lazio nella sua città natale a marzo scorso, per affrontare una malattia incurabile che lo aveva progressivamente debilitato. A Taranto, circondato dall'affetto dei familiari, si è concluso il suo lungo percorso umano e artistico. Con oltre cinque decenni di carriera alle spalle, Claudio Spadaro ha lavorato con alcuni dei più importanti registi italiani e internazionali, costruendo una filmografia ricca e prestigiosa.