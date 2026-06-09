La cantante di "Hate That I Made You Love Me" e Slater, attore 34enne, si sono conosciuti sul set di "Wicked" e sono stati visti insieme per la prima volta a luglio 2023. Nel film, la cantante interpreta Glinda, mentre Slater recita al suo fianco nel ruolo di Boq. A novembre 2024 hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram e hanno partecipato insieme a diversi eventi promozionali per "Wicked" e "Wicked: For Good". A novembre scorso, Slater ha fatto un plauso alla Grande, definendo la sua interpretazione nel sequel di "Wicked", "Fuori dal mondo". Un sostegno reciproco: a marzo, la cantante aveva assistito all'ultima rappresentazione dello spettacolo di Slater, Marcel on the Train, di cui era coautore e interprete. "Congratulazioni per la splendida serie di repliche di questo bellissimo spettacolo", aveva scritto Grande nelle sue Storie Instagram il 22 marzo, aggiungendo un'emoji di una farfalla e due cuori. "Sono davvero orgogliosa".