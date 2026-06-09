Ariana Grande e Ethan Slater si sono lasciati. Lo riporta People da una fonte vicina alla coppia. "È stata una separazione tranquilla, si sono presi molto tempo e hanno riflettuto attentamente prima di decidere di prendere strade diverse. Sono rimasti amici e si sostengono a vicenda. Si sono lasciati già da diversi mesi senza rendere pubblica la notizia". Inoltre, secondo la fonte, Ariana Grande, 32 anni, "sta benissimo" e prosegue con il suo tour "Eternal Sunshine", iniziato il 6 giugno, e sull'imminente uscita del suo album "Petal" il 31 luglio.
Come si sono conosciuti
La cantante di "Hate That I Made You Love Me" e Slater, attore 34enne, si sono conosciuti sul set di "Wicked" e sono stati visti insieme per la prima volta a luglio 2023. Nel film, la cantante interpreta Glinda, mentre Slater recita al suo fianco nel ruolo di Boq. A novembre 2024 hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram e hanno partecipato insieme a diversi eventi promozionali per "Wicked" e "Wicked: For Good". A novembre scorso, Slater ha fatto un plauso alla Grande, definendo la sua interpretazione nel sequel di "Wicked", "Fuori dal mondo". Un sostegno reciproco: a marzo, la cantante aveva assistito all'ultima rappresentazione dello spettacolo di Slater, Marcel on the Train, di cui era coautore e interprete. "Congratulazioni per la splendida serie di repliche di questo bellissimo spettacolo", aveva scritto Grande nelle sue Storie Instagram il 22 marzo, aggiungendo un'emoji di una farfalla e due cuori. "Sono davvero orgogliosa".
In che rapporti sono Ariana e Ethan
A novembre, una fonte ha rivelato a People che i due stavano "riuscendo a far funzionare la relazione" nonostante i loro impegni, e si sostenevano "incredibilmente" a vicenda nelle rispettive carriere. La pop star e attrice aveva già elogiato Slater in un'intervista del 2024 a Entertainment Tonight, definendolo "una persona davvero straordinaria". "Sono così felice che la gente lo stia conoscendo. Il mio cuore è pieno di gioia", aveva detto. Nonostante la fine della relazione, i due continuano a sostenersi, come dimostra il like dell'attore a un recente post di Ariana.