dopo quasi tre anni

Ariana Grande, fine della storia d'amore con Ethan Slater

La cantante sembrerebbe essere comunque rimasta in buoni rapporti con l'ex fidanzato, conosciuto sul set di "Wicked"

09 Giu 2026 - 14:17
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Ariana Grande e Ethan Slater si sono lasciati. Lo riporta People da una fonte vicina alla coppia. "È stata una separazione tranquilla, si sono presi molto tempo e hanno riflettuto attentamente prima di decidere di prendere strade diverse. Sono rimasti amici e si sostengono a vicenda. Si sono lasciati già da diversi mesi senza rendere pubblica la notizia". Inoltre, secondo la fonte, Ariana Grande, 32 anni, "sta benissimo" e prosegue con il suo tour "Eternal Sunshine", iniziato il 6 giugno, e sull'imminente uscita del suo album "Petal" il 31 luglio.

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Come si sono conosciuti

 La cantante di "Hate That I Made You Love Me" e Slater, attore 34enne, si sono conosciuti sul set di "Wicked" e sono stati visti insieme per la prima volta a luglio 2023. Nel film, la cantante interpreta Glinda, mentre Slater recita al suo fianco nel ruolo di Boq. A novembre 2024 hanno ufficializzato la loro relazione su Instagram e hanno partecipato insieme a diversi eventi promozionali per "Wicked" e "Wicked: For Good". A novembre scorso, Slater ha fatto un plauso alla Grande, definendo la sua interpretazione nel sequel di "Wicked", "Fuori dal mondo". Un sostegno reciproco: a marzo, la cantante aveva assistito all'ultima rappresentazione dello spettacolo di Slater, Marcel on the Train, di cui era coautore e interprete. "Congratulazioni per la splendida serie di repliche di questo bellissimo spettacolo", aveva scritto Grande nelle sue Storie Instagram il 22 marzo, aggiungendo un'emoji di una farfalla e due cuori. "Sono davvero orgogliosa".

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In che rapporti sono Ariana e Ethan

 A novembre, una fonte ha rivelato a People che i due stavano "riuscendo a far funzionare la relazione" nonostante i loro impegni, e si sostenevano "incredibilmente" a vicenda nelle rispettive carriere. La pop star e attrice aveva già elogiato Slater in un'intervista del 2024 a Entertainment Tonight, definendolo "una persona davvero straordinaria". "Sono così felice che la gente lo stia conoscendo. Il mio cuore è pieno di gioia", aveva detto. Nonostante la fine della relazione, i due continuano a sostenersi, come dimostra il like dell'attore a un recente post di Ariana.

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