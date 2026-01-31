Ariana Grande, la foto ritoccata male le regala sei dita: la popstar risponde con ironia
Una svista di Photoshop trasforma la copertina di "Vogue Japan" in un caso virale, ma la popstar risponde con autoironia: "Oh mio Dio, è così emozionante!"
© Tgcom24
Un errore di Photoshop ha trasformato Ariana Grande in un caso virale. Nell'immagine della nuova copertina di Vogue Japan , la cantante appare con sei dita, dettaglio subito notato dai fan e commentato dalla popstar con incredibile ironia: "Vado dicendo da tempo che mi servirebbe qualche arto extra per poter iniziare un nuovo album! Sono grata per questo".
L'errore (grossolano) di Photoshop
La foto incriminata fa parte del servizio di gennaio 2026. Un errore di post-produzione evidente, di quelli che normalmente scatenano scuse imbarazzate e silenzi strategici. Ma non se sei Ariana Grande. Appena il dettaglio è diventato virale, la cantante ha commentato senza filtri, esordendo con un colorito "Porca me**a" e una risposta geniale che ha conquistato i fan: "Oh mio Dio, è così emozionante! - ha scritto Ariana - Vado dicendo da tempo che mi servirebbe qualche arto extra per poter iniziare un nuovo album! Sono grata per questo".
Altro che indignazione: ironia pura, autoironia intelligente e tempismo perfetto. Mentre Vogue Japan correva ai ripari correggendo l'immagine sul sito ufficiale, lo screenshot continuava a circolare ovunque, trasformando la svista in un momento cult. Aldilà della risata collettiva, l'intervista che accompagna il servizio racconta una Ariana Grande diversa, più fragile e consapevole che ha parlato apertamente di quanto, in passato, la sua fama abbia spesso sovrastato il suo lavoro creativo: "Ci sono stati momenti in cui davo tutto artisticamente, ma il rumore attorno alla mia persona era più forte della mia musica" ha confessato.
Il sostegno della famiglia e il riscatto artistico
Fondamentale, nel suo percorso di crescita, il ruolo della madre Joan e della nonna Marjorie, scomparsa ma ancora centrale nella sua vita. "Mia madre è sempre stata lì a rimettere ordine nella mia testa, a ricordarmi chi sono e quanto valgo" ha raccontato Ariana. Il successo dell'album Eternal Sunshine e del film Wicked, la cantante sente di aver finalmente trovato il suo equilibrio: "È la prima volta nella mia carriera in cui mi sento davvero vista per il mio lavoro - ha detto - Non avrei mai immaginato una nomination agli Oscar come attrice. Io do la mia vita all’arte ogni singolo giorno, e sentire che questo viene riconosciuto, soprattutto potendolo condividere con mia madre, è qualcosa di straordinario".