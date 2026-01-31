Fondamentale, nel suo percorso di crescita, il ruolo della madre Joan e della nonna Marjorie, scomparsa ma ancora centrale nella sua vita. "Mia madre è sempre stata lì a rimettere ordine nella mia testa, a ricordarmi chi sono e quanto valgo" ha raccontato Ariana. Il successo dell'album Eternal Sunshine e del film Wicked, la cantante sente di aver finalmente trovato il suo equilibrio: "È la prima volta nella mia carriera in cui mi sento davvero vista per il mio lavoro - ha detto - Non avrei mai immaginato una nomination agli Oscar come attrice. Io do la mia vita all’arte ogni singolo giorno, e sentire che questo viene riconosciuto, soprattutto potendolo condividere con mia madre, è qualcosa di straordinario".