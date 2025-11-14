Paura per Ariana Grande, a Singapore un fan invade il red carpet

L’episodio è avvenuto giovedì sera durante la tappa asiatica del tour promozionale d "Wicked: For Good". Il responsabile è noto per come disturbatore di eventi pubblici, per fortuna della popstar nessun danno grave
© Da video
Attimi di paura per Ariana Grande durante la premiére asiatica di "Wicked - Parte 2" a Singapore. Giovedì sera, un fan ha invaso il red carpet agli Universal Studios e si è avvicinato improvvisamente alla cantante per cercare di abbracciarla in modo brusco. Accanto a lei, la collega Cynthia Erivo è intervenuta prontamente per proteggerla, mentre la sicurezza bloccava l'uomo che, non mollando la presa, strattonava la popstar in malo modo. Il "fan" è stato quindi portato via tra la sorpresa dei presenti.
Il fatto è avvenuto il 13 novembre 2025 a Universal Studios Singapore, dove si teneva la prima asiatica del film. I video circolati online mostrano Ariana Grande sorridere ai fan prima che un uomo, vestito con una T-shirt bianca e i capelli scuri con ciocche blu, superasse la barriera e le si lanciasse addosso. La cantante ha cercato di divincolarsi, visibilmente scossa, mentre Cynthia Erivo si frapponeva tra loro per impedirgli di andare oltre.
L'aggressore è stato rapidamente fermato dalla sicurezza e identificato come Johnson Wen, conosciuto sui social come "Pyjama Man". Secondo quanto riportano People e The Courier Mail, si tratta di un australiano noto per irruzioni simili durante eventi e concerti di star come Katy Perry, The Weeknd e The Chainsmokers. Sui suoi canali social, Wen ha pubblicato un video in cui afferma: "È sempre stato il mio sogno incontrare Ariana Grande", accompagnato da clip registrate poco prima dell'irruzione. È stato poi preso in consegna dalle autorità di Singapore e successivamente rilasciato.
Nei momenti successivi all'incidente, Ariana è apparsa visibilmente turbata. Accanto a lei, Cynthia Erivo, che nel film interpreta Elphaba, le ha stretto la mano e l'ha aiutata ad allontanarsi dal red carpet. I fan della pop star hanno espresso indignazione sui social, definendo il gesto dell'uomo "irrispettoso e pericoloso". "Dopo tutto quello che Ariana ha vissuto, questo è oltre ogni limite", ha scritto un utente su X, mentre molti altri hanno ringraziato Erivo per la sua prontezza e il suo coraggio.
L'episodio ha toccato particolarmente il pubblico perché Ariana Grande ha più volte parlato del suo disturbo da stress post-traumatico, sviluppato dopo l'attentato al suo concerto di Manchester del 2017, in cui persero la vita 22 persone.
In un'intervista a British Vogue la cantante aveva raccontato: "È difficile parlarne senza piangere. So che tante persone hanno sofferto, ma quella notte ha cambiato per sempre la mia vita". Il ricordo di quel trauma rende ancora più delicata ogni situazione in cui la sua sicurezza viene messa in discussione.