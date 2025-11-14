Paura per Ariana Grande, a Singapore un fan invade il red carpet

Nei momenti successivi all'incidente, Ariana è apparsa visibilmente turbata. Accanto a lei, Cynthia Erivo, che nel film interpreta Elphaba, le ha stretto la mano e l'ha aiutata ad allontanarsi dal red carpet. I fan della pop star hanno espresso indignazione sui social, definendo il gesto dell'uomo "irrispettoso e pericoloso". "Dopo tutto quello che Ariana ha vissuto, questo è oltre ogni limite", ha scritto un utente su X, mentre molti altri hanno ringraziato Erivo per la sua prontezza e il suo coraggio.