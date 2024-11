Ariana Grande e Cynthia Erivo streghe di Oz in "Wicked", da Broadway al cinema

Ariana Grande e Cynthia Erivo vestono i panni di due streghe, una buona e una cattiva, della magica landa di Oz nel film musical "Wicked", arrivato in sala in Italia. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo musical del 2003, basato sul romanzo "Strega - Cronache dal Regno di Oz in rivolta" (1995) di Gregory Maguire, stabilmente in scena a Broadway da oltre 20 anni, quinto spettacolo più a lungo rappresentato. Il lungometraggio diretto da Jon M. Chu ("Now You See Me 2") è l’emozionante storia di un’amicizia al femminile.