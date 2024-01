Dopo quattro anni torna Ariana Grande, il nuovo singolo omaggia la Madonna di "Vogue"

Il ritorno dopo quattro anni

Ariana Grande aveva annunciato l'uscita del singolo attraverso il suo profilo Instagram, suscitando un'immediata ondata di curiositò ed entusiasmo da parte dei fan che aspettavano questo momento da lungo tempo. "Yes, and?", infatti, è il primo progetto musicale inedito della popstar dalla pubblicazione nel 2020 di "Positions", album certificato disco d`oro in Italia e che conteneva al suo interno il singolo omonimo, "34+35", entrambi disco d`oro in Italia, e "pov". Nell'estate 2023, per celebrare il decimo anniversario dall'uscita del suo album d`esordio, la star ha pubblicato l'edizione speciale "Yours Truly (Tenth Anniversary Edition)".