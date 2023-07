Amore al capolinea

Sempre TMZ fa sapere che la separazione porterà inevitabilmente al divorzio, dopo le informazioni arrivate da fonti vicine ai diretti interessati: "Sono rimasti amici e si sentono regolarmente, ma la loro relazione è definitivamente naufragata". Invece People condivide la situazione attuale di Ariana Grande e Dalton Gomez: "Lo hanno fatto in silenzio e ora stanno amorevolmente lavorando sulla loro amicizia". Non da ultimo Entertainment Tonight fa un passo indietro e spiega come la relazione tra i due sia sempre stata un po' turbolenta: "Hanno sempre avuto problemi a trovare del tempo l'uno per l'altra e i loro amici sono sempre stati convinti del fatto che la storia sarebbe finita presto". Intanto né Ariana Grande né Dalton Gomez hanno commentato pubblicamente la notizia, mantenendo ancora riserbo sulla relazione già da quando è iniziata.