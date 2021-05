Ariana Grande si è sposata con Dalton Gomez in gran segreto

Ariana Grande sfoggia l'anello di fidanzamento sui social Instagram 1 di 30 Instagram 2 di 30 Instagram 3 di 30 Instagram 4 di 30 Instagram 5 di 30 Instagram 6 di 30 Instagram 7 di 30 8 di 30 Instagram 9 di 30 Instagram 10 di 30 Instagram 11 di 30 Instagram 12 di 30 Instagram 13 di 30 Instagram 14 di 30 Instagram 15 di 30 Instagram 16 di 30 Instagram 17 di 30 Instagram 18 di 30 Instagram 19 di 30 Instagram 20 di 30 Instagram 21 di 30 Instagram 22 di 30 Instagram 23 di 30 Instagram 24 di 30 Instagram 25 di 30 Instagram 26 di 30 Instagram 27 di 30 Instagram 28 di 30 Instagram 29 di 30 30 di 30 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un fidanzamento durato un anno e una cerimonia intima e romantica per dirsi sì. Così Ariana Grande ha sposato l’agente immobiliare Dalton Gomez durante il fine settimana in California. La cantante 27enne aveva annunciato di stare insieme a Dalton a dicembre, ora le nozze nella villa di Montecito con le loro famiglie. Una fonte ha raccontato che c’erano meno di 20 persone e che la coppia non potrebbe essere più felice.