Ariana Grande è la regina di Instagram: prima donna a raggiungere i 200 milioni di follower

Forse era troppo impegnata con i Video Music Awards 2020 per accorgersi di aver battuto un record diventando la prima donna a collezionare 200 milioni di follower su Instagram. Ariana Grande è entrata così, durante lo scorso weekend, nella storia dei social. Dietro di lei altre celebrità femminili come Kim Kardashian con 187 milioni di follower, Beyonce con 153 milioni, Taylor Swift con 140 milioni di fan, Kylie Jenner con 193 milioni e la cantante Selena Gomez , il cui numero di follower ammonta a 190 milioni.

Ariana Grande è la regina dei social Instagram 1 di 25 Instagram 2 di 25 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 25 di 25 Instagram 10 di 25 Instagram 11 di 25 Instagram 12 di 25 Instagram 13 di 25 Instagram 14 di 25 Instagram 15 di 25 Instagram 16 di 25 Instagram 17 di 25 Instagram 18 di 25 Instagram 19 di 25 Instagram 20 di 25 Instagram 21 di 25 Instagram 22 di 25 Instagram 23 di 25 Instagram 24 di 25 25 di 25 leggi dopo slideshow ingrandisci

Un altro gradino verso l'Olimpo delle superstar al femminile per la cantante di "Thank U, Next" che l'altra sera sul palco dei Video Music Awards 2020, si è esibita con Lady Gaga per la loro primissima volta live con "Rain on Me". Le due star si sono presentate indossando la mascherina e via social hanno invitato i fan presenti a fare altrettanto.

LEGGI ANCHE>

Lady Gaga e Ariana Grande (con la mascherina) regine assolute dei Vma

Dopo l'incredibile performance del duo stellare la Grande, che ha vinto il premio per il miglior video musicale da casa con Justin Bieber per "Stuck with U", ha scritto sui social: "Grazie mille per avermi @ladygaga, ti amo sempre con tutto il cuore. Eri così brillante stasera. Sono grata di aver fatto parte di questo con te...".



Dopo aver appreso la notizia del successo social di Ariana, Lady Gaga ha voluto congratularsi pubblicamente con lei su Instagram: "Congratulazioni alla mia amica @arianagrande per i 200 milioni di follower! Sei una regina! Indossa quella corona!", ha scritto Lady Germanotta.



La prima persona a raggiungere il traguardo dei 200 milioni di follower della piattaforma è stato Cristiano Ronaldo nel gennaio di quest'anno. Un record da lui stesso infranto con altri 37 milioni di fan, che il 35enne capitano della nazionale portoghese ha aggiunto negli ultimi mesi.



POTREBBE ANCHE INTERESSARTI