Lady Gaga e Ariana Grande fanno il pieno di nomination agli Mtv Vma

Pioggia di nomination per Lady Gaga e Ariana Grande agli Mtv Vma. Le due artiste sono infatti in pole position con nove candidature. E anche la loro collaborazione "Rain On Me" è in corsa nelle categorie principali di miglior video e migliore canzone dell’anno. A seguire seguono The Weeknd e Billie Eilish con sei nomination a testa. Lo show andrà in onda in diretta il 30 agosto dal Barclays Center di Brooklyn.