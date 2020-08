Lady Gaga e Ariana Grande (con la mascherina) regine assolute dei Vma

Nemmeno l'emergenza sanitaria è riuscita a fermare i Video Music Awards 2020. Lady Gaga e Ariana Grande erano la coppia più attesa dello show e sul palco non hanno deluso le aspettative. Le due, per la loro primissima volta live di "Rain on Me", si sono presentate sul palco indossando la mascherina e via social hanno invitato i fan presenti a fare altrettanto.

Per rispettare le distanze e tutelare la salute di tutti parte della cerimonia, presentata dall'attrice e cantante Keke Palmer, ha avuto luogo al Barclays Center di Brooklyn, mentre alcune esibizioni si sono svolte all'aperto.

Pandemia e questione razziale - Oltre al coronavirus, l'altro grande tema dei Video Music Awards è stata la questione razziale. La cerimonia si è infatti aperta con un video-tributo all'attore Chadwick Boseman, l’attore di Black Panther scomparso a soli 43 anni per un tumore al colon.

Il ciclone Lady Gaga - A tenere banco durante la cerimonia è stata Lady Gaga, che in una manciata di minuti ha portato gli spettatori nel mondo di "Chromatica" tra cambi abiti, coreografie grintose e una compagna di viaggio speciale: Ariana Grande. La Germanotta è stata anche la più premiata e si è portata a casa ben cinque statuette (artista dell'anno, canzone dell'anno, miglior collaborazione e miglior fotografia, oltre all'inedito Mtv Tricon Award per i suoi successi nella moda e nel cinema). "Questo non è stato un anno facile per molte persone, ma quello che vedo nel mondo è un enorme trionfo di coraggio", ha dichiarato la Gaga ritirando i premi.

Categorie "lockdown" - L'edizione 2020 ha visto poi aggiungersi due nuove categorie: miglior video musicale da casa (andato ad Ariana Grande e Justin Bieber per "Stuck with U") e miglior esibizione in quarantena (CNCO con "Unplugged at Home")

Tutti i vincitori - A portarsi a casa l'ambita statuetta di miglior video dell'anno è stato The Weeknd con "Blinding Lights", incoronato anche nella categoria miglior video R&B. I BTS hanno invece trionfato nella categoria miglior gruppo, miglior video K-pop e miglior video pop, mentre nella categoria hip-hop il riconoscimento è andato alla rapper Megan Thee Stallion.

Le Blackpink si sono imposte come reginette dell'estate con la loro hot "How You Like That", mentre i Coldplay sono stati i vincitori della sezione rock. Machine Gun Kelly si è portato a casa il riconoscimento nella categoria alternative e la coppia Maluma-J Balvin hanno vinto nella sezione dedicata alla musica latina.

