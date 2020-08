Lady Gaga diventa speaker, condurrà un programma radiofonico tutto suo

Dopo aver conquistato la musica e il cinema, Lady Gaga è pronta a imporsi anche in radio. Dal 7 agosto condurrà infatti "Gaga Radio", un programma radiofonico tutto suo per Apple Music. La popstar non vede l'ora di buttarsi in questa nuova avventura e guidare gli ascoltatori nel suo universo musicale: "Sono molto emozionata, entusiasta di avere questo show e l'opportunità di suonare un incredibile mix di musica ogni settimana..."

L'ennesimo cambiamento per la camaleontica Gaga, che questa volta lascerà nell'armadio i vestiti stravaganti per concentrarsi sulla sua voce e sulla musica. Già durante il periodo di lockdown la cantante aveva sperimentato nuovi modi per stare vicina al suo pubblico. Era stata infatti promotrice del concerto streaming "One World Together at Home", per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro il Coronavirus.

Con i palchi fermi ancora per un po' (il suo concerto-drive al Rose Bowl di Los Angeles con Ariana Grande a è infatti saltato per ragioni sanitarie), la Germanotta ha quindi deciso di puntare sulla radio: "Nelle ultime settimane ho trovato nuovi modi per mettermi al servizio di quella che io chiamo comunità globale, che credo sia gentile per natura. Credo abbia un posto speciale nel mio cuore e in quello di molte altre persone. Ho pensato a come poter contribuire e sono molto emozionata di essere al timone di questo show, di poter suonare ogni settimana un'incredibile mix di musica".

