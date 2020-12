Ariana Grande presto sposa: ecco l'anello di fidanzamento

Nozze in vista per Ariana Grande, che via social ha annunciato di essersi ufficialmente fidanzata. "Per sempre e anche di più", ha commentato Ariana a margine di una serie di teneri scatti abbracciata al fidanzato Dalton Gomez. La 27enne e l'agente immobiliare si frequentano da circa un anno, ma è già arrivata la proposta ufficiale e il classico anello di diamanti, impreziosito da una perla.

In poco tempo sono fioccati like, congratulazioni e messaggi di auguri indirizzati ai futuri sposini. Quella di Dalton, però, non è la prima proposta di matrimonio ricevuta da Ariana. Già nel 2018, infatti, l'allora compagno Pete Davidson (attore e comico del Saturday Night Live), le aveva fatto la fatidica domanda ma pochi mesi più tardi le nozze erano sfumate per un'improvvisa rottura.

Conquistata con una villa - Dalton Gomez è un agente immobiliare di lusso e ha conquistato la sua futura moglie proprio grazie alla sua professionalità, facendole concludere un ottimo affare. Il ragazzo ha infatti aiutato la cantante a vendere un appartamento e l'ha poi convinta ad acquistare una villa sulle colline di Los Angeles, strappando un prezzo ribassato al venditore. Dalton non è comunque estraneo al mondo dello spettacolo e in passato ha lavorato anche come ballerino, oltre a essere amico di Miley Cyrus. Recentemente è apparso nel video di "Rain on Me" per amore della sua Ariana, al fianco della futura moglie e di Lady Gaga.

