I dolori di Ariana Grande, piange sul palco per gli ex e ai fan spiega: "Sto ancora elaborando"

La pop star negli ultimi tempi ha passato dei momenti davvero difficili, partendo da quel maggio 2017, quando visse in prima persona l'attentato durante il suo concerto alla Manchester Arena. Poi è arrivata la morte per overdose del rapper Mac Miller con cui Ariana è stata legata per due anni fino a maggio 2018 ("E' stato un amore tossico", aveva commentato lei). Poi era tornato il sereno con il fidanzamento con il comico del "Saturday Night Live" Pete Davidson. Ma a ottobre, dopo cinque mesi, la loro relazione era già finita, annullando così anche il matrimonio che avevano progettato per il 2019.



Lo stesso "Sweetener Tour" a supporto dell’omonimo album ha rischiato la cancellazione dopo questa serie di eventi che hanno scosso la popstar.



La Grande ha voluto commentare il momento di debolezza e spiegare il suo stato d’animo in una lettera aperta ai suoi fan, apparsa su Intagram per pochi minuti prima di essere cancellata. "Il tour è selvaggio, la vita lo è. Sono grata per questo mare di amore che ho intorno a me ogni giorno e per le persone che vengono a questi concerti e ci dona ogni grammo della loro energia", ha scritto.



Poi ha raccontato di essere partita in tour in un periodo doloroso, ma che grazie al pubblico lo porterà a termine: "Sento tutto molto intensamente e mi sono impegnata a fare questo tour in un momento molto duro della mia vita e lo sto ancora elaborando... per questo a volte piango molto. Vi ringrazio per accettare la mia umanità. Non so cosa ho fatto per meritare di incontrare così tante anime belle ogni sera, per incontrare così tanto amore, ma voglio che sappiate che questa cosa mi permette di portarlo a termine, lo sento e lo apprezzo".



E ha concluso dicendo che "è difficile mantenere un equilibrio tra il prendervi cura delle persone intorno a voi, fare il vostro lavoro, guarire o comunque prendervi cura di voi stessi, allo stesso tempo".