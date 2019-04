Ariana Grande posta immagine con scansione del suo cervello "malato" da stress post traumatico

Ansia, depressione e insonnia: in un acronimo PTSD, ovvero disturbo post traumatico. E' ciò di cui soffre Ariana Grande da quel maggio 2017, quando visse in prima persona l'attentato durante il suo concerto alla Manchester Arena. Degli effetti e dei segni indelebili, che quel terribile evento ha lasciato su di lei, la giovane popstar parla da tempo e adesso ha voluto dimostrare che il suo disturbo post traumatico ha anche conseguenza a livello anatomico. La cantante ha infatti postato sulle sue storie di Instagram l'immagine con la scansione di un cervello sano e del suo, affetto da PTSD, scrivendo: "Non è uno scherzo".