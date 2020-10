Ariana Grande pronta a scalare tutte le classifiche con il nuovo album "Positions"

E' uscito oggi il sesto album di Ariana Grande "Positions" , anticipato dal singolo omonimo stabile alla prima posizione della classifica Spotify Global con oltre 20 milioni di stream in soli tre giorni. Poche ore fa la cantante, classe 1993, aveva ringraziato i fan per l’affetto scrivendo sui social: "Ciao! Può essere già domani sera per favore? Vi amo così tanto e sono davvero così grata ed entusiasta. Non riesco a smettere di piangere". E l'attesa è finita.

Tra le artiste più influenti della scena contemporanea la popstar, che negli ultimi anni ha venduto milioni di copie, si prepara a scalare nuovamente le classifiche mondiali.

Amata dal pubblico e riconosciuta dalla critica Ariana Grande ha trionfato nel 2019 alla sessantunesima edizione dei Grammy Awards nella categoria Best Pop Vocal Album grazie al disco "Sweetener" e solo poche settimane fa ha raccolto ben 4 premi ai MTV Video Music Awards trionfando come Song of the Year, Best Cinematography e Best Collaboration grazie al duetto con Lady Gaga sulle note di Rain On Me e Best Music Video From Home grazie alla collaborazione con Justin Bieber.





Pochi giorni fa l'artista aveva condiviso il dietro le quinte della lavorazione dell'album su Twitter. E poi a proposito della tracklist aveva scritto: "Non ho una top 3 delle mie canzoni preferite. Tutto va di pari passo. Questo progetto è il mio preferito per svariati motivi e non vedo l'ora sia vostro. Grazie per il vostro amore ed entusiasmo, significa tutto per me."







Ecco la tracklist del disco formato da 14 canzoni di cui tre collaborazioni realizzate rispettivamente con Doja Cat, The Weeknd e Ty Dolla $ign. :

Shut Up

34+35

Motive feat. Doja Cat

Just Like Magic

Off The Table feat. The Weeknd

Six Thirty

Safety Net feat. Ty Dolla $ign

My Hair

Nasty

West Side

Love Language

Positions

Obvious

Pov

