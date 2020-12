Non c'è Natale senza Mariah Carey, stavolta canta (e balla) con Ariana Grande e Jennifer Hudson

Tre voci spettacolari che fanno squadra. Per regalare sorrisi e spensieratezza in questo Natale. Mariah Carey chiama all'appello le colleghe Ariana Grande e Jennifer Hudson e inseme lanciano una versione tutta nuova di " Oh Santa! " con tanto di video in cui ballano e cantano. Il brano era incluso nell’album "Merry Christmas II you" della Carey del 2010.

"O Santa!": le immagini dal video di Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson Da video 1 di 10 Da video 2 di 10 Da video 3 di 10 Da video 4 di 10 Da video 5 di 10 Da video 6 di 10 Da video 7 di 10 Da video 8 di 10 Da video 9 di 10 Da video 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nel video, Mariah prende il microfono centrale e chiama Jennifer e Ariana per aiutarla a cantare. In splendidi abiti verdi, le tre cantanti si alternano a cantare a squarciagola le battute della canzone prima di unire le forze nel ritornello molto orecchiabile "Oh, Oh, Oh / Babbo Natale verrà e ti farà mio questo Natale".

E come se non bastasse, la canzone si conclude con Ariana e Mariah che duettano in perfetta armonia. "Abbiamo fatto gruppo tra ragazze - ha detto Mariah - Ci siamo divertiti tutti nel realizzare il video e si vede".

TI POTREBBE INTERESSARE: