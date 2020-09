Taylor Swift batte Whitney Houston e fa la storia: è lei la regina delle classifiche

Leggi anche>

La Billboard 200 mette in fila i dischi più popolari negli Usa, combinando le vendite fisiche con quelle digitali. Un po' a sorpresa l'ultimo disco della Swift "Folklore", uscito in sordina e senza promozioni nel mese di agosto, questa settimana è volato in cima alla classifica. Grazie alle sue 87mila copie vendute la popstar ha provato per la 47esima volta l'ebrezza del primo posto.

Un traguardo importante, sebbene lontano dai risultati raggiunti dai colleghi uomini. A dominare incontrastati la classifica generale, infatti, ci sono i Beatles (132 volte), mentre tra i solisti è Elvis Presley ad aver conquistato più volte la vetta (67 volte). A seguire il cantante country Garth Brooks (52) e il re del pop Michael Jackson (51). Quinta posizione per Taylor Swift (47), che si lascia alle spalle Whitney Houston (46) e il gruppo folk The Kingston Trio (46).

In ottava posizione c'è Sir Elton John (39), mentre il nono posto se lo dividono due band: i Fleetwood Mac (38) e i Rolling Stones (38). In decima posizione troviamo Harry Belafonte e i Monkees (37), mentre appena fuori dalla top ten ci sono Prince (35), Adele ed Eminem (34), infine gli Eagles a parimerito con Mariah Carey (30).

