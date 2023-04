Ariana Grande magra e irriconoscibile: "Prima prendevo antidepressivi e bevevo, ora sto bene"

Ariana Grande è stata paparazzata qualche giorno fa a Londra insieme a Cynthia Erivo al concerto di Jeff Goldblum, con cui le due hanno diviso il set del film "Wicked". Negli ultimi tempi la star ha perso parecchio peso e il cambiamento ha fatto preoccupare i fan.

Su TikTok Ariana ha chiarito di essere in perfetta salute, invitando tutti a moderare le parole quando si parla del corpo di altre persone. "Voglio parlare delle preoccupazioni sul mio corpo e dirvi cosa significa essere una persona con un corpo a cui viene prestata così tanta attenzione", ha sottolineato. "Penso che dovremmo essere più gentili nel commentare i corpi delle altre persone, a prescindere da tutto. Anche se avete buone intenzioni in quel che dite, bisognerebbe comunque lavorare per cercare di parlarne un po' meno. Dovremmo aiutarci a proteggerci e a tenerci al sicuro".

Alcol e antidepressivi

Poi ha rassicurato tutti, chiarendo di essere più in salute adesso rispetto ai tempi in cui le sue curve erano più arrotondate. Nonostante le apparenze, infatti, quello non era il suo peso ideale: "Il corpo che avevo era la versione meno sana di me. Prendevo parecchi antidepressivi e ci bevevo sopra, mangiando male. È stato uno dei momenti più bassi della mia vita e vuoi considerate quello un momento in cui il mio corpo stava bene quando in realtà non stavo per nulla bene".