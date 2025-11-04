L’attore britannico ha ricevuto il prestigioso titolo durante il "Tonight Show" di Jimmy Fallon.
Jonathan Bailey, star di "Bridgerton" e "Wicked", è stato eletto "Uomo più sexy del mondo 2025" dalla rivista People. L’annuncio è arrivato nella serata di lunedì durante il programma televisivo statunitense "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon". L’attore britannico, 37 anni, succede a John Krasinski, protagonista di "The Office" e "Jack Ryan", che aveva ricevuto il titolo nel 2024. "È un grande onore. Mi sento incredibilmente lusingato, anche se trovo la cosa completamente assurda", ha commentato Bailey in un’intervista concessa alla rivista americana. L’attore, diventato celebre grazie al ruolo di Lord Anthony, ha ringraziato i fan e scherzato sul palco del talk show definendo il riconoscimento "l’onore di una vita".
Bailey ha anche accennato al fatto di essere il primo uomo apertamente gay a ricevere questo onore, dicendo al conduttore: "Nel 2025, sono in un certo senso emozionato che la rivista People abbia invitato qualcuno a conferire questo onore a chi sa davvero apprezzare il valore di un uomo sexy".
Nella sua vita privata, Bailey ha fatto coming out pubblicamente nel 2018, parlando apertamente della sua sessualità ma mantenendo riservate le sue relazioni. "La mia vita privata non è un segreto, è semplicemente privata", ha dichiarato tempo fa, commentando raramente le voci sui suoi partner.
In un'intervista alla rivista Attitude, dopo la sua svolta con "Bridgerton", Bailey aveva parlato delle sfide del coming out nell'industria dello spettacolo. "Le conversazioni più conservatrici sulla mia sessualità provenivano dagli uomini gay del settore", ha detto. "Dicevano cose come: 'Oh, non puoi fare coming out', oppure: 'Non devi farlo, perché se lo fai, dovrai...'. Era un periodo in cui ero già in pace con la mia sessualità e non la nascondevo, ma non ne avevo mai parlato pubblicamente. Credo che ci sia ancora un senso di vergogna tra gli uomini gay del settore. Vogliono che tu sia gay, ma non troppo gay".
Bailey ha conquistato il pubblico internazionale nel 2024 interpretando il principe Fiyero nella versione cinematografica del musical "Wicked". Il film, campione d’incassi, avrà una seconda parte in uscita nelle sale il 21 novembre. Nello stesso anno l’attore ha ottenuto una candidatura agli Emmy per il ruolo nella serie "Fellow Travelers" targata Showtime, mentre la sua più recente apparizione è stata in "Jurassic World Rebirth", uscito lo scorso luglio.
Durante la trasmissione di Jimmy Fallon, Bailey ha raccontato di essersi confidato solo con il suo cane Benson, "l’unico con cui potevo condividere il segreto". L’animale sarà infatti protagonista insieme a lui nel numero di People in uscita venerdì.
L’attore ha spiegato a People che la sua passione per la recitazione è nata a soli cinque anni, dopo aver assistito a una rappresentazione del musical "Oliver!" insieme alla nonna. Due anni più tardi debuttò già con la Royal Shakespeare Company. Nel corso della carriera teatrale ha collezionato numerosi ruoli, tra cui quello da protagonista nel "Riccardo II" di Shakespeare, portato in scena a Londra nel 2025.
Oltre alla carriera artistica, Bailey è noto per il suo impegno nel sostegno alla comunità LGBTQ+. L’attore, che ha parlato pubblicamente della propria identità come uomo gay, ha fondato The Shameless Fund, organizzazione che supporta enti e associazioni del settore. "Il mondo LGBT sta attraversando un momento difficile", ha dichiarato. "È stato straordinario incontrare persone che dedicano la loro vita a rendere possibile un cambiamento reale".
Il titolo di Sexiest Man Alive viene assegnato annualmente da People dal 1985, quando il primo a riceverlo fu Mel Gibson. Tra i nomi più noti degli anni successivi figurano Brad Pitt, George Clooney, John F. Kennedy Jr., David Beckham, Michael B. Jordan, John Legend, Dwayne Johnson, Paul Rudd, Pierce Brosnan e Patrick Dempsey.