Bailey ha anche accennato al fatto di essere il primo uomo apertamente gay a ricevere questo onore, dicendo al conduttore: "Nel 2025, sono in un certo senso emozionato che la rivista People abbia invitato qualcuno a conferire questo onore a chi sa davvero apprezzare il valore di un uomo sexy".

Nella sua vita privata, Bailey ha fatto coming out pubblicamente nel 2018, parlando apertamente della sua sessualità ma mantenendo riservate le sue relazioni. "La mia vita privata non è un segreto, è semplicemente privata", ha dichiarato tempo fa, commentando raramente le voci sui suoi partner.

In un'intervista alla rivista Attitude, dopo la sua svolta con "Bridgerton", Bailey aveva parlato delle sfide del coming out nell'industria dello spettacolo. "Le conversazioni più conservatrici sulla mia sessualità provenivano dagli uomini gay del settore", ha detto. "Dicevano cose come: 'Oh, non puoi fare coming out', oppure: 'Non devi farlo, perché se lo fai, dovrai...'. Era un periodo in cui ero già in pace con la mia sessualità e non la nascondevo, ma non ne avevo mai parlato pubblicamente. Credo che ci sia ancora un senso di vergogna tra gli uomini gay del settore. Vogliono che tu sia gay, ma non troppo gay".