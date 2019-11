John Legend è "L'uomo più sexy del Pianeta": vince il modello... acqua, sapone e pochi muscoli

E' un cantante e compositore pluripremiato, il più giovane afroamericano (40 anni) ad aver vinto tutti i premi più importanti dello spettacolo, Emmy, Grammy, Oscar e Tony, ma è anche un dolcissimo papà e un marito innamorato. Adesso però John Legend è anche "l'uomo più sexy del pianeta". Il nuovo titolo glielo ha riconosciuto il prestigioso magazine americano People che ogni anno, dal 1985, elegge "The sexiest Man Alive".

Il volto acqua e sapone, il moood da eterno ragazzone timido, un sorriso irresistibile e niente muscoli da palestrato, John Legend subentra a Idris Elba, che aveva ottenuto il riconoscimento lo scorso anno, e sui social posta un doppio scatto in cui, ribadendo la sua sorpresa, mette a confronto una sua foto del 1995 con quella dell'attore e ringrazia People per la fiducia accordatagli: "Nel 1995", scrive, "John sarebbe stato molto sorpreso di prendere il posto di Idris Elba uomo più sexy del 2018. E nel 2019 John è ugualmente sorpreso ma ringrazio People per avermi trovato sexy. Lo accetto".

Nell'intervista al magazine il musicista scherza sul titolo che gli è stato inaspettatamente assegnato manifestando la sua preoccupazione: " Adesso tutti mi guarderanno per capire se sono davvero il più sexy".

A guardarlo con orgoglio e ammirazione sarà però prima fra tutte la bellissima moglie la top model Chrissy Teigen, che in suo onore ha persino

cambiato la sua bio su Twitter, definendosi come “speaker de-motivazionale che attualmente va a letto con l’uomo più sexy del mondo” e ha scritto: "Ho realizzato il mio sogno di avere “fregato” l’uomo più sexy del mondo".

