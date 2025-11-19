Ariana Grande sta per voltare pagina. La cantante, trentadue anni, ha rivelato che il tour “Eternal Sunshine” del 2026 potrebbe essere l’ultimo prima di una pausa lunga, forse lunghissima, dalla musica. "Non voglio dire nulla di definitivo. So che sono molto emozionata di fare questo piccolo tour, ma credo che potrebbe non succedere di nuovo per molto, molto, molto, molto tempo", ha detto dialogando con Amy Poehler nel suo podcast “Good Hang”, dove ha spiegato di sentire il bisogno di rallentare e di tornare a respirare dopo anni dominati da successi, tournée e pressioni. “Darò il massimo, sarà bellissimo e ne sono così grata. È come un ultimo urrà. Per ora”.