Marjorie Grande, 98 anni, è infatti l'artista più anziana ad entrare nella classifica Billboard Hot 100 per il suo ruolo in "Ordinary Things", ultima traccia del nuovo disco della celebre nipote “eternal sunshine” , uscito circa un mese fa. E su Instagram la cantante ha voluto immortalare l’incredibile traguardo raggiunto dall'amata nonna postando uno scatto che ritrae Marjorie Grande con la targa commemorativa che le è stata consegnata il 16 aprile e dedicandole un tenero messaggio: "Celebrando l'unica e unica Nonna che ora ha fatto la storia per essere la persona più anziana mai apparsa su Billboard Hot100, ti amiamo e ti ringraziamo".

Tgcom24

I saggi consigli della Nonna Settimo progetto discografico di Ariana Grande, “eternal sunshine”, titolo che si ispira al film di Jim Carrey "Eternal Sunshine of the Spotless Mind" (Se mi lasci ti cancello), è composto da 13 brani con un unico feat. d’eccezione: nell’ultima traccia, infatti, "Ordinary Things" Ariana canta con sua nonna Marjorie, che ha la bellezza di 98 anni ed è indicata tra parentesi come feat. utilizzando il termine italiano "Nonna". Il brano, come spiega Rolling Stone, celebra le gioie semplici della vita, come trascorrere del tempo con qualcuno a cui tieni.

Nell'intro Ariana si chiede come si possa capire quando è finita con una persona. In "Ordinary Things" Marjorie ricorda il defunto marito, nonno di Ariana e canta: "E quando tornava a casa, e lo vedevo / Quando scendeva dal treno per la prima volta / Era come se Dio onnipotente fosse arrivato / Era come vedere la luce del giorno" e in risposta alla nipote aggiunge: "Voglio dire, avrei potuto fare le valigie e andarmene un milione di volte, sai? / Non è che non abbiamo mai litigato, puoi superare questo, sai?", per poi concludere con qualche saggio consiglio in risposta alla sua domanda iniziale: "Non andare mai a letto senza il bacio della buonanotte. Questa è la cosa peggiore da fare... Se non ti senti a tuo agio dando a qualcuno il bacio della buonanotte, anche dopo un grande litigio, allora sei nel posto sbagliato... vattene".

Una Nonna da record Marjorie ha battuto il record precedentemente detenuto da Fred Stobaugh, che aveva 96 anni quando "Oh Sweet Lorraine", ha raggiunto la Hot 100 per una settimana nel settembre 2013.

Ma anche se questa è la prima volta che Nonna fa la storia di Billboard con l'album di sua nipote, non è la prima volta che appare in un lavoro di Ariana. Il suo nome compare anche in "Daydreamin'" da "Yours Truly" del 2013 e "Bloodline" da "Thank U, Next" del 2019. "Era molto entusiasta di far parte dell'album ed è stata molto commossa", ha detto Ariana della nonna durante un'apparizione allo Zach Sang Show a marzo. "E le piaceva il fatto di essere lì. E ha raccontato molte storie su tutte le diverse volte in cui è stata nei miei album... Ha anche accennato ad un tour "Mi piacerebbe fare spettacoli, mi manca stare sul palco".

Un album di successo "Ordinary Things" però non è l'unico brano in cima alle classifiche dell'ultimo album di Ariana Grande, pubblicato l'8 marzo. In effetti, tutte le canzoni del disco sono state inserite nella lista Billboard Hot 100.

Il singolo principale dell'album "Yes, And?" così come "We Can't Be Friends" ha raggiunto il numero 1 e ambedue i brani sono stati nella classifica Billboard Hot 100 rispettivamente per tredici e cinque settimane.

Afp



Non solo musica Ma "Eternal Sunshine" è solo uno dei tanti progetti sul piatto di Ariana Grande negli ultimi mesi. La giovane artista sarà Glinda nel prossimo adattamento cinematografico della Universal Pictures dell'amato musical "Wicked", in uscita il 27 novembre e il cui trailer è stato rivelato per la prima volta durante il Super Bowl.

"Penso di aver imparato così tanto da Glinda e attraverso Glinda", ha detto la vincitrice del Grammy in un episodio del 26 febbraio dello Zach Sang Show. "In un certo senso ho guarito molte parti di me stessa insieme e attraverso di lei, e in realtà mi ha aiutato a guarire molte del mio strano rapporto con la musica e con l'essere un artista". Ariana Grande ha aggiunto poi: "Sono stata in grado di tornare a casa e affrontare tutto, sedermi e cambiare le cose che non funzionavano, e innamorarmene di nuovo".

Afp