Ariana Grande, condannato al carcere l’uomo che l’aveva assalita sul red carpet

La sentenza arriva dopo l’episodio che aveva turbato la popstar durante la première di "Wicked - Parte 2" a Singapore
Un tribunale di Singapore ha condannato un uomo australiano a nove giorni di carcere per aver aggredito Ariana Grande alla première asiatica di "Wicked - Parte 2". Johnson Wen, 26 anni, è stato dichiarato colpevole di disturbo della quiete pubblica per l'incidente di giovedì scorso. I video pubblicati sui social media mostrano il ragazzo che salta le transenne, si avventa contro la star visibilmente sotto shock e le afferra le spalle mentre salta su e giù.
L'incidente ha suscitato indignazione a Singapore, dove molti hanno chiesto l'arresto e l'espulsione di Wen, che ha una storia di interruzione di concerti ed eventi per celebrità. Molti lo hanno accusato di aver "ritraumatizzato" Ariana Grande. La popstar diventata attrice ha dichiarato di aver sofferto di disturbo da stress post-traumatico dopo l'attentato suicida al suo concerto di Manchester nel maggio 2017, in cui sono morte 22 persone e centinaia di persone sono rimaste ferite.
Durante il processo a Wen, il tribunale ha appreso che l'attore aveva tentato di intromettersi due volte alla première del film, secondo quanto riportato dai media di Singapore. Pochi istanti dopo aver afferrato Ariana Grande, la sua co-protagonista Cynthia Erivo lo ha strappato di dosso con la forza e il personale di sicurezza lo ha scortato fuori. Ha poi tentato per la seconda volta di saltare le barricate. Il personale di sicurezza lo ha fermato e questa volta lo ha immobilizzato. Wen ha poi pubblicato i video dell'incidente sui suoi account social, ringraziando Ariana Grande e affermando di essere "libero". La polizia di Singapore lo ha arrestato il giorno successivo e lo ha accusato di disturbo della quiete pubblica. Wen si è dichiarato colpevole. I pubblici ministeri hanno chiesto una settimana di carcere per Wen, sostenendo che fosse un "intruso seriale" che pubblicizzava il suo comportamento per ottenere popolarità online.
Wen ha pubblicato video in cui interrompe i concerti di Katy Perry e The Weeknd e invade il campo in diversi eventi sportivi. I media australiani hanno riferito che gli è stato vietato l'accesso ad alcuni stadi e che ha ricevuto multe salate. Wen, che non era rappresentato nel tribunale di Singapore, ha detto al giudice, a titolo attenuante, che "non lo avrebbe più fatto". In base alle leggi di Singapore contro il disturbo della quiete pubblica, Wen avrebbe potuto essere incarcerato fino a tre mesi.
Ariana Grande non ha commentato il caso, pur continuando ad apparire in pubblico durante gli eventi a Los Angeles durante il fine settimana. Due giorni dopo l'incidente, Cynthia Erivo ne ha alluso quando ha parlato del suo rapporto con la co-star durante le riprese del film, dicendo: "Abbiamo affrontato alcuni momenti difficili nelle nostre vite, nella nostra quotidianità... anche quest'ultima settimana, siamo onesti".