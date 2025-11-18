Ariana Grande, condannato al carcere l’uomo che l’aveva assalita sul red carpet

Durante il processo a Wen, il tribunale ha appreso che l'attore aveva tentato di intromettersi due volte alla première del film, secondo quanto riportato dai media di Singapore. Pochi istanti dopo aver afferrato Ariana Grande, la sua co-protagonista Cynthia Erivo lo ha strappato di dosso con la forza e il personale di sicurezza lo ha scortato fuori. Ha poi tentato per la seconda volta di saltare le barricate. Il personale di sicurezza lo ha fermato e questa volta lo ha immobilizzato. Wen ha poi pubblicato i video dell'incidente sui suoi account social, ringraziando Ariana Grande e affermando di essere "libero". La polizia di Singapore lo ha arrestato il giorno successivo e lo ha accusato di disturbo della quiete pubblica. Wen si è dichiarato colpevole. I pubblici ministeri hanno chiesto una settimana di carcere per Wen, sostenendo che fosse un "intruso seriale" che pubblicizzava il suo comportamento per ottenere popolarità online.