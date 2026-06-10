Addio a Patrizia Caselli, morta a 66 anni

In precedenza ha avuto una relazione tra il 1979 e il 1987 con l'attore Walter Chiari. Nei primi anni ottanta ha inciso anche alcuni 45 giri come cantante e ha lavorato anche in teatro, nello spettacolo Hai mai provato con l'acqua calda?, con Chiari e Ivana Monti e con Domenico Modugno nella riedizione della commedia Mi è caduta una ragazza nel piatto. Ha debuttato in Rai nel 1987 nel varietà estivo di Rai2 Bella d'estate, sempre al fianco di Walter Chiari, successivamente ha fatto parte del cast di Chi tiriamo in ballo?, sempre su Rai2, condotto da Gigi Sabani.