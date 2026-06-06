Peppino Mazzullo, la voce di Topo Gigio compie cent'anni

Il sodalizio tra Mazzullo e Topo Gigio è iniziato ufficialmente negli anni Sessanta, ma il doppiatore ha raccontato di aver "incontrato" il roditore 35 anni prima. "Una mattina, avevo circa due anni, ho visto il topolino ai piedi del letto. Mi sono spaventato, ho provato a chiamare mia mamma ma mi mancava la voce. Dopo un po', forse perché ha provato pena, il topo è scomparso. Ho raccontato tutto a mia madre, che mi ha consolato: è un 'folletto', ti porterà fortuna", ricorda Mazzullo. E così fu: il pupazzo creato da Maria Perego e Federico Caldura, prende la parola per la prima volta nel 1961.