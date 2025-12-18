Topo Gigio, un mito senza tempo: perché il suo fascino vintage non smette di incantare

Un antidoto alla perfezione artificiale - Nel mondo digitale contemporaneo, la perfezione artificiale non è semplicemente un'idea estetica: è un fenomeno amplificato da tecnologie, piattaforme e modelli algoritmici che promuovono costantemente versioni idealizzate e curate della realtà. Sui social media, la continua esposizione a contenuti altamente "patinati" e selezionati porta a confronti incessanti tra la vita reale e quella filtrata e modificata online.