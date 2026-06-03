In Toy Story 5 i giocattoli incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilypad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso? Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell'Academy Award© Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris, prodotto da Lindsey Collins p.g.a., e scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton. Il film include una colonna sonora originale del vincitore dell'Academy Award Randy Newman, che torna a comporre per il suo quinto film della serie Toy Story.