Release party di Sal Da Vinci a Villa Clerici
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Il vincitore di Sanremo entra nel cast del film d'animazione nelle sale italiane dal 18 giugno, che riporta sullo schermo il mondo dei giocattoli, stavolta alle prese con le tentazioni della tecnologia. Il suo personaggio, nella versione originale, era doppiato da Bad Bunny
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Continua il momento d'oro di Sal Da Vinci, che diventa doppiatore dell'attesissimo nuovo capitolo del film d'animazione "Toy Story 5", nelle sale italiane dal 18 giugno. Protagonisti, ancora una volta, i giocattoli, stavolta alle prese con le tentazioni della tecnologia.
Sal Da Vinci, vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo, è Pizza cu 'e llente, un personaggio affascinante e misterioso, membro di una piccola ma potente comunità di giochi dimenticati che vivono nella vecchia casetta dei giocattoli di Blaze. Nella versione originale Bad Bunny, artista di fama mondiale, pluripremiato con dischi di platino e vincitore di sei premi Grammy©, presta la sua voce al personaggio. Tra le voci dei nuovi personaggi di Toy Story 5 anche Katia Follesa (voce italiana di Lilypad), Federico Basso (voce italiana di Smarty Pants), Gianluca Gazzoli (voce italiana di Bullseye "Perfido"), Jacqueline Luna Di Giacomo (voce italiana di Snappy) e Simone Mori (voce italiana di Atlas). Tornano a prestare le loro voci nei ruoli principali Angelo Maggi (voce italiana di Woody), Massimo Dapporto (voce italiana di Buzz Lightyear), Ilaria Stagni (voce italiana di Jessie) e Luca Laurenti (voce italiana di Forky).
In Toy Story 5 i giocattoli incontrano la tecnologia. Woody, Buzz Lightyear, Jessie e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida quando si trovano faccia a faccia con Lilypad, un nuovissimo tablet che arriva con le sue idee rivoluzionarie su ciò che è meglio per la loro bambina, Bonnie. Il momento del gioco sarà mai più lo stesso? Toy Story 5 è diretto dal vincitore dell'Academy Award© Andrew Stanton, co-diretto da Kenna Harris, prodotto da Lindsey Collins p.g.a., e scritto da Stanton e Harris da una storia di Stanton. Il film include una colonna sonora originale del vincitore dell'Academy Award Randy Newman, che torna a comporre per il suo quinto film della serie Toy Story.
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