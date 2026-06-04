Mandati in Giappone da MM (Mara Maionchi), responsabile dei servizi segreti, per recuperare un software capace di rendere indistinguibili realtà e contenuti generati dall'intelligenza artificiale, gli ex agenti Massimo (Christian De Sica) e Aldo (Lillo Petrolo) scoprono di essere parte di un piano più grande di loro. Con l'aiuto di Sergio (Paolo Calabresi), agente italiano sotto copertura e maestro di improbabili travestimenti, il duo si trasforma in un improbabile trio di spie che, tra Yakuza, travestimenti assurdi e missioni disastrose, dovrà salvare una donna rapita e impedire che la tecnologia finisca nelle mani sbagliate.