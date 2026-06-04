tra Roma e giappone

"Spie Per Caso - Missione Tokyo", in corso le riprese con Christian De Sica e Lillo

La spy-comedy vede nel cast anche Mara Maionchi ed è ambientata fra Roma e la capitale giapponese

04 Giu 2026 - 14:20
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© Jessica Guidi

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Arriverà in sala con Medusa Film Spie Per Caso - Missione Tokyo, il nuovo film spy-comedy di Eros Puglielli con protagonisti Christian De SicaLillo Petrolo, Paolo Calabresi, Mara Maionchi, Francesco Bruni, Jun Ichikawa, Yoko Yamada, Taiyo Yamanouchi e Hal Yamanouchi. Le riprese sono in corso tra Roma e Tokyo. Puglielli si occupa anche della sceneggiatura insieme a Giovanni Bognetti, Alessandro Bosi e Mary Stella Brugiati.

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La trama

  Mandati in Giappone da MM (Mara Maionchi), responsabile dei servizi segreti, per recuperare un software capace di rendere indistinguibili realtà e contenuti generati dall'intelligenza artificiale, gli ex agenti Massimo (Christian De Sica) e Aldo (Lillo Petrolo) scoprono di essere parte di un piano più grande di loro. Con l'aiuto di Sergio (Paolo Calabresi), agente italiano sotto copertura e maestro di improbabili travestimenti, il duo si trasforma in un improbabile trio di spie che, tra Yakuza, travestimenti assurdi e missioni disastrose, dovrà salvare una donna rapita e impedire che la tecnologia finisca nelle mani sbagliate.

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