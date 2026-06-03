Nel 2011 esce al cinema il suo secondo film, Che bella giornata, sempre con la regia di Gennaro Nunziante, che nei primi due giorni di programmazione ha incassato un totale di quasi 7 milioni di euro, superando persino Avatar e Harry Potter. Due anni dopo esce Sole a catinelle, terza collaborazione fra Zalone e Nunziante. A dicembre 2013, il film incassa 51 milioni, superando anche gli incassi italiani del film Titanic e vincendo anche il Biglietto d'oro come film più visto del 2013. Nel 2016 è la volta di Quo Vado?, una commedia dal sapore più internazionale per le ambientazioni tra Europa e Africa. Sarà l'ultimo set Zalone-Nunziante prima di una lunga pausa.