"Buen Camino" supera i 9.369.000 spettatori e batte il record di "Quo Vado?"
Per l'ultimo film della coppia Zalone-Nunziante oltre 75 milioni di euro di incasso
© Ufficio stampa
Buen Camino è il film più visto nell'era Cinetel con 9.369.241 spettatori, la pellicola batte così il record detenuto in precedenza da Quo Vado? che aveva raggiunto 9.368.154 presenze. La commedia, nelle sale dal 25 dicembre scorso, interpretata da Checco Zalone e diretta da Gennaro Nunziante entra ufficialmente nella storia del cinema italiano. Un successo che si riflette anche al botteghino. Prodotto da Indiana Production con Medusa Film, in collaborazione con MZL, e distribuito da Medusa Film, Buen Camino ha conquistato anche il primato assoluto degli incassi con 75.125.156 euro.
Un fenomeno culturale
Oltre ai numeri da record, Buen Camino si è affermato come un vero e proprio fenomeno culturale. Il film ha saputo intercettare il sentire contemporaneo, affrontando temi di grande attualità con ironia, intelligenza e sensibilità, stimolando il dibattito pubblico e generando un ampio coinvolgimento mediatico e sociale.
L'esordio da record
I segnali che il film sarebbe stato un vero e proprio successo, e che avrebbe collezionato un record, erano chiari sin dal suo esordio nelle sale. Il 25 dicembre, infatti, la pellicola incassa ben 5.671.922 euro realizzando il miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale e superando il precedente primato di Natale a New York del 2006. Il giorno dopo, il 26 dicembre, il film sfiora gli otto milioni di euro portando il totale dei primi due giorni di programmazione a quasi 14 milioni di euro e segnando uno dei migliori risultati di sempre per il giorno di Santo Stefano, davanti anche a titoli internazionali come Avatar - Fuoco e Cenere.
Ad Medusa Film: "Forte legame tra Zalone e il pubblico"
"I risultati ottenuti da Buen Camino a partire dal 25 dicembre delineano un successo senza precedenti nel panorama del cinema italiano. Il film ha dominato il periodo delle festività con una quota di mercato del 70%, mantenendo il primato del box office anche dopo cinque settimane di programmazione. Un fenomeno mai verificatosi prima d'ora, che testimonia il forte legame tra Checco Zalone e il pubblico e conferma l'efficacia della collaborazione artistica con Gennaro Nunziante" ha detto l'amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film, Giampaolo Letta. "Desidero ringraziare personalmente entrambi per aver realizzato un film capace di coniugare comicità ed emozione, e sottolineo l'importante collaborazione proficua e professionale con Indiana Production e MZL. Per Mediaset che con Medusa è partner di Zalone sin dal suo primo film, questo risultato riveste un valore strategico che va oltre i record d'incasso: ribadisce la forza industriale del cinema italiano e attesta la centralità della sala cinematografica come pilastro dell'industria e come luogo insostituibile di fruizione culturale" ha aggiunto Letta.