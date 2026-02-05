"Buen Camino" supera i 9.369.000 spettatori e batte il record di "Quo Vado?"

"I risultati ottenuti da Buen Camino a partire dal 25 dicembre delineano un successo senza precedenti nel panorama del cinema italiano. Il film ha dominato il periodo delle festività con una quota di mercato del 70%, mantenendo il primato del box office anche dopo cinque settimane di programmazione. Un fenomeno mai verificatosi prima d'ora, che testimonia il forte legame tra Checco Zalone e il pubblico e conferma l'efficacia della collaborazione artistica con Gennaro Nunziante" ha detto l'amministratore delegato e vicepresidente di Medusa Film, Giampaolo Letta. "Desidero ringraziare personalmente entrambi per aver realizzato un film capace di coniugare comicità ed emozione, e sottolineo l'importante collaborazione proficua e professionale con Indiana Production e MZL. Per Mediaset che con Medusa è partner di Zalone sin dal suo primo film, questo risultato riveste un valore strategico che va oltre i record d'incasso: ribadisce la forza industriale del cinema italiano e attesta la centralità della sala cinematografica come pilastro dell'industria e come luogo insostituibile di fruizione culturale" ha aggiunto Letta.