"Buen Camino" da record, Checco Zalone supera se stesso e firma il film italiano più visto di sempre

Il 1° gennaio il film ha incassato oltre 5 milioni di euro, superando i 41 milioni complessivi e i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo miglior incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da "Tolo Tolo" e "Quo Vado?", entrambi interpretati da Checco Zalone. Nella seconda settimana di programmazione, con il superamento dei 53 milioni di euro, "Buen Camino" ha scavalcato anche "Sole a Catinelle" e "Tolo Tolo", diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano.