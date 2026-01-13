"Buen Camino" da record, Checco Zalone supera se stesso e firma il film italiano più visto di sempre

La nuova commedia diretta da Gennaro Nunziante conquista il box office italiano, superando "Quo Vado?" e diventando il maggiore incasso nazionale di tutti i tempi
© Ufficio stampa
"Buen Camino" entra ufficialmente nella storia del cinema italiano. In sole tre settimane di programmazione, la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante e distribuita da Medusa Film, ha raggiunto l'incasso record di 65.689.125 euro, con oltre 8.157.202 spettatori, superando il primato detenuto fino a oggi da "Quo Vado?" (65.365.736 euro). Nella classifica assoluta del box office italiano, il film è ora preceduto soltanto da "Avatar".
L'inarrestabile ascesa di "Buen Camino" conferma la coppia Zalone-Nunziante come punto di riferimento assoluto della commedia italiana contemporanea. Il film si impone non solo come un fenomeno commerciale senza precedenti, ma come un vero e proprio evento cinematografico, capace di riportare in sala un pubblico trasversale, di ogni età e provenienza geografica, restituendo al cinema il suo ruolo di luogo di incontro, condivisione e aggregazione.
Fin dall'esordio, il film ha segnato risultati straordinari. Il 25 dicembre, giorno di Natale, la pellicola ha incassato 5.671.922 euro, stabilendo il miglior risultato di sempre in Italia per un film in questa giornata e superando il precedente record di "Natale a New York" (2006). Nella stessa giornata, con una quota di mercato del 78,8%, ha trainato l'intero mercato cinematografico italiano oltre i 7 milioni di euro, un livello che non si raggiungeva dal 2011.
Il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, "Buen Camino" ha sfiorato gli 8 milioni di euro, portando il totale dei primi due giorni a quasi 14 milioni e segnando uno dei migliori risultati di sempre per questa data, superando anche titoli internazionali come "Avatar - Fuoco e Cenere". Nel primo weekend di programmazione, il film ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in quattro giorni, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia.
Il 1° gennaio il film ha incassato oltre 5 milioni di euro, superando i 41 milioni complessivi e i 5 milioni di spettatori. Si tratta del terzo miglior incasso di sempre per un film nel primo giorno dell’anno, preceduto solo da "Tolo Tolo" e "Quo Vado?", entrambi interpretati da Checco Zalone. Nella seconda settimana di programmazione, con il superamento dei 53 milioni di euro, "Buen Camino" ha scavalcato anche "Sole a Catinelle" e "Tolo Tolo", diventando il terzo film con il maggiore incasso di sempre nella storia del cinema italiano.
In meno di 20 giorni di programmazione, "Buen Camino" ha superato la soglia dei 65 milioni di euro, battendo definitivamente il record di "Quo Vado?" e conquistando il titolo di film italiano con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.