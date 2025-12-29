Continua la marcia di Checco Zalone, in tre giorni oltre 20 milioni di euro al box office

Continua a macinare incassi "Buen camino", il nuovo film di Checco Zalone, uscito nelle sale italiane il giorno di Natale. La pellicola mantiene alto il ritmo di incassi giornalieri e sabato 27 dicembre ha raccolto altri 6 milioni 129mila euro, portando il totale del box office a quota 20 milioni 97mila euro. La commedia natalizia diretta da Gennaro Nunziante in questi giorni ha portato in sala un pubblico di quasi 2,5 milioni di persone e, da quanto risulta dai dati Cinetel, ha surclassato "Avatar: fuoco e cenere" che, uscito il 17 dicembre, ha raccolto fino a ieri 13 milioni 662mila euro e poco meno di 1,5 milioni di spettatori.