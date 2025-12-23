Checco Zalone torna con "Buen Camino": "Meglio essere intelligentemente scorretti"

"Buen Camino" arriverà in oltre mille sale. Zalone non nasconde le aspettative, ma lo fa con il suo consueto sorriso: "È inutile essere ipocriti, ci aspettiamo di fare i soldi". Poi la battuta: "Questo James… come si chiama… Camerun? Dovrebbe svegliarsi il 26 e chiedersi: ma chi cazz… è sto Zalone?". Scherza, ma dietro la comicità si intravede anche la sfida di conquistare un pubblico nuovo, quello dei più giovani: "Mi seguono su TikTok, ma la loro soglia d'attenzione è bassa. Sono curioso di vedere come reagiranno davanti a un racconto che ha un inizio e una fine". Con "Buen Camino", Checco Zalone e Gennaro Nunziante tornano là dove tutto era cominciato: tra satira e sentimento, tra il riso e la riflessione. Un cammino che parte in Ferrari ma arriva, forse, a qualcosa di più semplice e autentico. E nel giorno di Natale, la risata di Zalone promette di essere ancora una volta quella che unisce, divide, ma soprattutto fa pensare.