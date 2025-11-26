Logo Tgcom24
Spettacolo
fuori il 25 dicembre

Checco Zalone torna al cinema a Natale con il film "Buen Camino": svelato il poster ufficiale

La pellicola diretta da Gennaro Nunziante, realizzata tra Italia e Spagna, vede nel cast anche Beatriz Arjona e Letizia Arno.

26 Nov 2025 - 09:21
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Checco Zalone torna al cinema e fa un regalo di Natale ai suoi fan. Medusa Film e Indiana Production annunciano infatti l'arrivo nelle sale, per il periodo natalizio, del nuovo film dal titolo "Buen Camino", di cui è stata svelato il poster ufficiale. La pellicola, affidata alla regia di Gennaro Nunziante, ripropone il sodalizio tra il regista e Luca Medici, che firma anche la sceneggiatura. L'uscita nelle sale è fissata per il 25 dicembre 2025.

© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

Il cast

 Accanto al protagonista figurano Beatriz Arjona e Letizia Arno, mentre la produzione è curata da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito e Daniel Campos Pavoncelli per Indiana Production. Il progetto vede inoltre la partecipazione di Medusa Film e la collaborazione di MZL e Netflix. Il film è stato realizzato con il contributo del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell'Audiovisivo del ministero della Cultura. Le riprese si sono svolte in diverse località tra Italia e Spagna.

Il sodalizio con Nunziante

  Con "Buen Camino" si rinnova la collaudata e fortunata collaborazione artistica tra Checco Zalone e Gennaro Nunziante, già insieme nei quattro grandi successi che hanno conquistato il pubblico e la critica nel panorama cinematografico italiano: "Quo Vado?" (2016), "Sole a catinelle" (2013), "Che bella giornata" (2011) e "Cado dalle nubi" (2009). Nel 2020, Checco Zalone ha firmato la sua prima regia con il film "Tolo Tolo," consolidando il suo linguaggio comico e incontrando ancora una volta il favore del grande pubblico.

