Messaggio di Checco Zalone a reti unificate su tutti i canali Mediaset

Mercoledì 17 dicembre, alle 21:00, sarà trasmesso un video-messaggio, un dono di Natale in vista dell'uscita del nuovo film "Buen Camino"
Checco Zalone © italyphotopress
Questa sera Checco Zalone farà un regalo al suo pubblico. Alle ore 21:00 tutti i canali Mediaset (Canale 5, Italia 1, Rete 4, Iris, La5, Cine34, TgCom24, Italia 2, Mediaset Extra, Focus, Top Crime, Twentyseven, Canale 20) trasmetteranno un suo "video-messaggio" molto speciale. Un dono di Natale anticipato - si legge in una nota - in attesa dell'arrivo al cinema il 25 dicembre di "Buen Camino", il suo nuovo film diretto da Gennaro Nunziante e distribuito da Medusa Film.
"Buen Camino" è prodotto da Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli ed è una produzione Indiana Production con Medusa Film in collaborazione con MZL e in collaborazione con Netflix realizzata da Indiana Production, una società Vuelta.