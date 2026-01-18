"Buen Camino" di Checco Zalone, è record: è il film che ha incassato di più

I film italiani che hanno incassato di più
© Withub
© Withub
La pellicola di Nunziante ha superato "Avatar"
© Ufficio stampa
Record storico per "Buen Camino", la commedia con Checco Zalone diretta da Gennaro Nunziante, distribuita da Medusa Film e coprodotta con Indiana Production in collaborazione con Mzl. Con un totale di 68.823.069 di euro realizzato in soli 24 giorni di programmazione (8.562.320 presenze in sala), batte il record detenuto da Avatar (68.600.000 euro) e diventa il film con il maggiore incasso di sempre al box office nazionale.
Una pellicola da record già dal suo debutto, che il 25 dicembre ha incassato 5.671.922 euro: si tratta del miglior risultato di sempre in Italia per un film nel giorno di Natale, superando il precedente primato di "Natale a New York" del 2006. Con una quota del 78,8%, "Buen Camino" traina l'intero mercato cinematografico italiano sopra i 7 milioni di euro complessivi nella giornata natalizia: era dal 2011 che non si raggiungeva un livello simile.
© Withub
© Withub
Boom di presenze in sala anche a Santo Stefano, con un incasso di 8 milioni di euro il 26 dicembre. Nei primi quattro giorni, l'ultima commedia della coppia Zalone-Nunziante ha totalizzato quasi 27 milioni di euro in totale, stabilendo la miglior apertura natalizia mai registrata in Italia. Battuti per incassi anche "Tolo Tolo", "Quo Vado?" e "Sole a catinelle", tutti successi di Zalone.
Un risultato straordinario che testimonia, ancora una volta, il fortissimo legame tra il pubblico e la comicità di Checco Zalone, capace di parlare a spettatori di ogni età, e la solidità artistica della regia di Gennaro Nunziante.
Un risultato positivo che conferma il ruolo centrale della commedia italiana nel panorama cinematografico nazionale.