L'attore pugliese sorprende tutti con un messaggio di auguri improvvisato per una diciottenne e il video vola sui social
A volte basta un telefono puntato, una richiesta inaspettata e l'ironia giusta al momento giusto. Così una cena qualunque si trasforma in un piccolo show improvvisato e in uno dei video più condivisi della settimana. Protagonista Checco Zalone, che ancora una volta dimostra di saper far ridere e conquistare anche lontano dal set.
Seduto al tavolo di un ristorante, il comico pugliese viene riconosciuto da Vittoria, una ragazza emozionata che gli chiede un favore speciale: registrare un messaggio di auguri per l'amica Letizia, pronta a spegnere 18 candeline. All'inizio Zalone accenna un sorriso, come chi è abituato all'affetto del pubblico. Poi, senza esitare troppo, accetta. E lo fa a modo suo.
Nasce così un breve sketch, diretto e irresistibile. Guardando in camera, Checco Zalone scherza: "Ciao Letizia, so che i tuoi amici stavano cercando una conclusione a questo video. Beh, sono io...perché stavo qui a mangiare. Sono qui gratis. Se questa è la fortuna che ti seguirà nella vita, puoi stare tranquilla. Tanti auguri". Pochi secondi, ma abbastanza per scatenare la rete.
Il filmato finisce su TikTok e supera rapidamente il milione di visualizzazioni. Nei commenti, pioggia di apprezzamenti per la spontaneità e la disponibilità dell'attore: c'è chi sottolinea la sua gentilezza, chi ammette che non tutti avrebbero accettato una richiesta simile, chi semplicemente ringrazia per la risata.
Intanto, mentre sui social Zalone diventa virale per un gesto improvvisato, al cinema continua a collezionare numeri da record. "Buen Camino", uscito il 25 dicembre, ha superato in sole tre settimane i 65,6 milioni di euro di incasso, battendo il primato che lo stesso Zalone aveva stabilito con "Quo Vado?".