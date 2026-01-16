Nasce così un breve sketch, diretto e irresistibile. Guardando in camera, Checco Zalone scherza: "Ciao Letizia, so che i tuoi amici stavano cercando una conclusione a questo video. Beh, sono io...perché stavo qui a mangiare. Sono qui gratis. Se questa è la fortuna che ti seguirà nella vita, puoi stare tranquilla. Tanti auguri". Pochi secondi, ma abbastanza per scatenare la rete.