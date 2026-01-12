Checco Zalone travolge Google: boom di ricerche per il Cammino di Santiago... e non è un caso

I numeri di Google - Secondo i dati di Google Trends, il film, che sta macinando numeri record al botteghino con oltre 60 milioni di incassi e quasi 7,5 milioni di presenze totalizzati in soli 15 giorni, le ricerche degli italiani sul Cammino di Santiago, hanno registrato una vera e propria impennata da quando l’opera del comico è approdata nelle sale. In particolare, nel giorno di uscita, il 25 dicembre, Google ha registrato oltre il 200% di ricerche in più rispetto alla media annuale. Il picco si è registrato il 28 dicembre, quasi il 600 per cento in più, ma comunque n tutta la prima settimana di gennaio, le ricerche hanno registrato un incremento di oltre il 400% rispetto alla media.