Oltre 60 milioni di euro

Checco Zalone continua la sua corsa, incassi da record

Il film, coprodotto e distribuito da Medusa, continua la sua corsa al botteghino. Durante le feste è stato visto da quasi 7 milioni e mezzo di spettatori

di Michelangelo Iuliano
09 Gen 2026 - 15:12
