Cammino di Santiago: per fede o per trekking, uno dei pellegrinaggi più antichi al mondo

UN CAMMINO, TANTI ITINERARI - Non esiste una divisione ufficiale in tappe del percorso: ogni pellegrino è libero di scegliere il proprio itinerario e percorrere ogni giorno la distanza che desidera in base alle proprie capacità fisiche. Il tracciato più lungo e impegnativo è il Cammino del Nord, 825 chilometri, da Irún a Santiago, attraversando i Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie e la Galizia. Segue per parte del suo percorso la via Agrippa, antica strada romana: e fu aperto nel Medioevo dai pellegrini cristiani quando la dominazione musulmana rendeva pericoloso viaggiare lungo il Cammino Francese. Offre paesaggi costieri spettacolari, ma è più difficile e impegnativo, con maggiori dislivelli e tappe più lunghe.

- Il Cammino Francese è la più importante e famosa strada tra quelle che compongono il Cammino di Santiago. È lungo 780 chilometri; inizia a Saint-Jean-Pied-de-Port, sul versante francese dei Pirenei, e raggiunge Santiago di Compostela, dopo aver attraversato le regioni Navarra, La Rioja, Castiglia e León e Galizia, e le città di Pamplona, Logroño, Burgos e León.

- il Cammino Portoghese è la seconda rotta più frequentata, dopo quella Francese. Lungo circa 630 km, inizia a Lisbona, per raggiungere Santiago di Compostela, in Spagna, dopo aver attraversato Santarém, Coimbra, Porto e Pontevedra. Si possono scegliere due varianti: quella Centrale e quella costiera

- Il Cammino di Finisterre è l'unico che segue un percorso inverso al consueto: parte cioè da Santiago, invece che approdarvi, e, con circa 100 - 120 chilometri, arriva all'Oceano Atlantico, un tempo considerato il luogo in cui terminava il mondo (Finis Terrae). È quindi un prolungamento del Cammino che si conclude a Cabo Finisterre e/o Muxía. tra paesaggi costieri spettacolari, villaggi rurali.

- Il Cammino Primitivo è la via più antica del Cammino di Santiago, che parte da Oviedo (Asturie) e raggiunge Santiago de Compostela, con 315 chilometri circa di cammino: è considerato un tratto molto impegnativo fisicamente, ma con splendidi spunti di storia e natura.

- Infine, il Cammino Inglese conta 112 km ed è uno dei più brevi: è un percorso storico che ripercorre le vie marittime usate dai pellegrini nord-europei (inglesi, irlandesi, scandinavi) per raggiungere la Galizia via mare, evitando il pericoloso viaggio via terra attraverso la Francia. I pellegrini sbarcavano nei porti di Ferrol o di A Coruña e da lì camminavano fino a Santiago.