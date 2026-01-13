Cammino di Santiago: per fede o per trekking, uno dei pellegrinaggi più antichi al mondo

Si cammina per devozione, per sport o per ritrovare se stessi, come accade a Checco Zalone nel film “Buen Camino”
© Istockphoto
In cammino come Checco Zalone nel suo film “Buen Camino": sono moltissimi ogni anno i pellegrini che intraprendono il Cammino di Santiago di Compostela, una delle più antiche vie di devozione d’Europa. Non si tratta di un unico itinerario, ma di una vera e propria rete di percorsi che guidano verso la Cattedrale di Santiago di Compostela, in Galizia, dove sono custodite le reliquie dell'apostolo San Giacomo. Le motivazioni che portano a intraprendere, a piedi, in bicicletta o a cavallo, una strada lunga centinaia di chilometri sono le più diverse: la fede, ma anche il desiderio di mettersi alla prova fisicamente in un trekking estremo, l’amore per il viaggio, il desiderio di entrare in contatto con la natura, il bisogno di staccare dalla routine e il desiderio di entrare in connessione con se stessi.
IL CAMMINO DI SANTIAGO - Il Cammino di Santiago, Patrimonio dell’Umanità Unesco, è una rete di itinerari che, dalla Francia, dal Portogallo e dalla Spagna, confluiscono a Santiago di Compostela. L'agiografia riferisce che, dopo la morte dell'apostolo San Giacomo avvenuta nel 42 d.C., le sue spoglie furono traslate nella Spagna settentrionale. Dopo secoli di oblio, nel 813 furono ritrovate in un campo illuminato dalle stelle (da qui il nome Compostela = campo delle stelle) e da quel momento cominciò un lento ma incessante pellegrinaggio da tutta la cristianità, per venerarle e rendere omaggio all'apostolo. Furono così creati dei veri e propri percorsi, sulle cui tracce sono stati costruiti i Cammini moderni. Il percorso più conosciuto e frequentato dagli italiani è il Cammino Francese, che parte da Saint-Jean Pied de Port, un piccolo centro ai piedi dei Pirenei in Francia, ma sono molto popolari anche il Cammino Portoghese, il Cammino Primitivo e il Cammino del Nord. Si tratta di percorsi lunghi centinaia di chilometri, da percorrere naturalmente a tappe dato che si compiono a piedi, oppure in bicicletta o a cavallo. Ciascuno può scegliere di seguirne solo un tratto, oppure di seguirlo nella sua interezza, ma sempre camminando sulle strade sterrate segnalate sulle mappe del Cammino, con il proprio zaino sulle spalle, fermandosi a dormire lungo la via, negli alloggi offerti ai pellegrini da una catena di case, ostelli e di punti di ristoro.
© Istockphoto
La cattedrale di Santiago de Compostela
UN CAMMINO, TANTI ITINERARI - Non esiste una divisione ufficiale in tappe del percorso: ogni pellegrino è libero di scegliere il proprio itinerario e percorrere ogni giorno la distanza che desidera in base alle proprie capacità fisiche. Il tracciato più lungo e impegnativo è il Cammino del Nord, 825 chilometri, da Irún a Santiago, attraversando i Paesi Baschi, la Cantabria, le Asturie e la Galizia. Segue per parte del suo percorso la via Agrippa, antica strada romana: e fu aperto nel Medioevo dai pellegrini cristiani quando la dominazione musulmana rendeva pericoloso viaggiare lungo il Cammino Francese. Offre paesaggi costieri spettacolari, ma è più difficile e impegnativo, con maggiori dislivelli e tappe più lunghe.
- Il Cammino Francese è la più importante e famosa strada tra quelle che compongono il Cammino di Santiago. È lungo 780 chilometri; inizia a Saint-Jean-Pied-de-Port, sul versante francese dei Pirenei, e raggiunge Santiago di Compostela, dopo aver attraversato le regioni Navarra, La Rioja, Castiglia e León e Galizia, e le città di Pamplona, Logroño, Burgos e León.
- il Cammino Portoghese è la seconda rotta più frequentata, dopo quella Francese. Lungo circa 630 km, inizia a Lisbona, per raggiungere Santiago di Compostela, in Spagna, dopo aver attraversato Santarém, Coimbra, Porto e Pontevedra. Si possono scegliere due varianti: quella Centrale e quella costiera
- Il Cammino di Finisterre è l'unico che segue un percorso inverso al consueto: parte cioè da Santiago, invece che approdarvi, e, con circa 100 - 120 chilometri, arriva all'Oceano Atlantico, un tempo considerato il luogo in cui terminava il mondo (Finis Terrae). È quindi un prolungamento del Cammino che si conclude a Cabo Finisterre e/o Muxía. tra paesaggi costieri spettacolari, villaggi rurali.
- Il Cammino Primitivo è la via più antica del Cammino di Santiago, che parte da Oviedo (Asturie) e raggiunge Santiago de Compostela, con 315 chilometri circa di cammino: è considerato un tratto molto impegnativo fisicamente, ma con splendidi spunti di storia e natura.
- Infine, il Cammino Inglese conta 112 km ed è uno dei più brevi: è un percorso storico che ripercorre le vie marittime usate dai pellegrini nord-europei (inglesi, irlandesi, scandinavi) per raggiungere la Galizia via mare, evitando il pericoloso viaggio via terra attraverso la Francia. I pellegrini sbarcavano nei porti di Ferrol o di A Coruña e da lì camminavano fino a Santiago.
© Istockphoto
Il cammino di compie a piedi, in bici o a cavallo
PER INTRAPRENDERE IL CAMMINO DI SANTIAGO – Prima di mettersi in cammino verso Santiago di Compostela è bene allenarsi fisicamente in modo adeguato, per sostenere l’impegno fisico di una lunga via. Occorre attrezzarsi allo scopo, tenendo presente che tutto il bagaglio sarà da trasportare sulle spalle. Se si sceglie di accostarsi all’esperienza in modo più soft, ci si può far assistere dalle apposite agenzie che offrono servizi come trasporto bagagli e diversi livelli di assistenza. In ogni caso, prima di partire, occorre farsi rilasciare le credenziali del pellegrino (si ottengono online, presso la propria parrocchia o negli Uffici del Pellegrino all'inizio del Cammino). Durante il Cammino ci si deve far rilasciare almeno due timbri al giorno presso i luoghi di sosta (ostelli, bar, chiese): i timbri servono, una volta giunti a Santiago, per ottenere la Compostela, certificato religioso, o l'Attestato di Distanza che certificano la partecipazione al pellegrinaggio. Durante il Cammino è consuetudine indossare la “Conchiglia del pellegrino” come simbolo di riconoscimento.
La mappa dei Cammini e tutte le informazioni si trovano sul sito: www.camminosantiagodecompostela.it/