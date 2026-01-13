"Zelig 30", l'omaggio a Checco Zalone con un suo storico sketch

Durante l'evento che festeggia l'anniversario dello show, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada celebrano il successo del comico
© Da video
Durante la grande festa che celebra i trent'anni di "Zelig" non manca l'omaggio a Checco Zalone. L'artista pugliese ha mosso i primi passi sul palco di "Zelig Off" nel 2005, per poi approdare all'edizione "Circus" dello show e diventare uno dei comici più acclamati.
Indimenticabili le sue rivisitazioni di grandi hit musicali, che durante la sua ascesa hanno coinvolto i due conduttori di "Zelig", Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ma anche artisti come Jovanotti e Laura Pausini.
Nelle stesse ore in cui il comico barese batte ogni record al botteghino grazie al suo nuovo film "Buen Camino", la prima puntata di "Zelig 30" ha celebrato Checco Zalone proponendo una delle sue prime esibizioni.
Nella clip proposta durante la puntata di lunedì 12 gennaio su Canale 5, il comico aveva interpretato a modo suo "I Belong to You", il brano portato al successo da Eros Ramazzotti e Anastacia nel 2005. In quell'occasione, a interpretare la cantautrice statunitense ci aveva pensato proprio Vanessa Incontrada, dando così vita a un duetto tutto da ridere.