"Zelig 30", l'omaggio a Checco Zalone con un suo storico sketch

Durante la grande festa che celebra i trent'anni di "Zelig" non manca l'omaggio a Checco Zalone. L'artista pugliese ha mosso i primi passi sul palco di "Zelig Off" nel 2005, per poi approdare all'edizione "Circus" dello show e diventare uno dei comici più acclamati.



Indimenticabili le sue rivisitazioni di grandi hit musicali, che durante la sua ascesa hanno coinvolto i due conduttori di "Zelig", Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ma anche artisti come Jovanotti e Laura Pausini.