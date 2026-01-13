Logo Tgcom24
IL RITORNO

Aldo, Giovanni e Giacomo tra risate e ricordi sul palco di "Zelig 30"

Il celebre trio ha preso parte alla nuova edizione dello show comico condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

13 Gen 2026 - 10:30
© Da video

© Da video

Si sono esibiti durante la primissima puntata di "Zelig" del 1996 e durante il grande evento che celebra i trent'anni dello show, Aldo Giovanni e Giacomo sono tornati sul palco per regalare nuove risate.

Il trio comico ha preso parte alla puntata in onda lunedì 12 gennaio su Canale 5 e ha coinvolto i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in una serie di divertenti gag. L'attenzione si sposta quindi su un filmato datato 1991 che immortala Aldo Giovanni e Giacomo impegnati in uno dei loro sketch più famosi allo "Zelig Cabaret".

"Diciamo che poi ci abbiamo lavorato sopra, questo era l'embrione", commentano i tre comici, ricordando i loro esordi. Ma le sorprese non finiscono qui, perché prima di provare a immaginarsi tra trent'anni, Claudio Bisio sfoggia un irriverente scoop legato ai tre ospiti.

