Aldo, Giovanni e Giacomo tra risate e ricordi sul palco di "Zelig 30"

Si sono esibiti durante la primissima puntata di "Zelig" del 1996 e durante il grande evento che celebra i trent'anni dello show, Aldo Giovanni e Giacomo sono tornati sul palco per regalare nuove risate.



Il trio comico ha preso parte alla puntata in onda lunedì 12 gennaio su Canale 5 e ha coinvolto i conduttori Claudio Bisio e Vanessa Incontrada in una serie di divertenti gag. L'attenzione si sposta quindi su un filmato datato 1991 che immortala Aldo Giovanni e Giacomo impegnati in uno dei loro sketch più famosi allo "Zelig Cabaret".