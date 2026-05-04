Gennaro Nunziante ha descritto così il film con protagonista Luca Medici, vero nome di Zalone: "Viviamo in una società senza padri, anche perché non si sa più chi è l’uomo, e quindi non si sa nemmeno perché si è padri. Il film risponde a una domanda semplice: quest’uomo parte per il Cammino che è già padre senza saperlo, e torna sapendo di esserlo". Secondo il regista, "Buen Camino" è un romanzo di formazione, in cui comicità ed emotività si intrecciano e convivono. Nonostante la preoccupazione per l'accoglienza del pubblico giovane abituato "a un consumo immediato dei contenuti", Zalone è riuscito ancora una volta a far divertire il pubblico con un film che ora è storia.