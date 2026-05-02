Lutto a Radio Monte Carlo: morto Alberto Davoli, aveva 60 anni

Lutto a Radio Monte Carlo: è morto all'età di 60 anni il conduttore radiofonico Alberto Davoli. La notizia del decesso è stata comunicata dall'emittente sui canali social. Nato il 25 giugno 1965 a Gavirate, in provincia di Varese, Davoli ha cominciato a lavorare nel settore radiofonico nel 1982. Dopo diversi anni in emittenti locali e regionali, nel 2005 è approdato a R101, dove è rimasto per un terzo della sua vita professionale. Nel 2019 è entrato a far parte di Radio Monte Carlo, dove ha condotto la trasmissione "Happy Together" insieme a Isabella Eleodori. Davolo è stato anche voce di diversi eventi legati al mondo della moda e del wellness.