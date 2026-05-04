Mel Gibson a sorpresa a Lecce alla Basilica di Santa Croce
L'attore si trova in Puglia per le riprese del sequel de "La passione di Cristo". Smutniak e Scamarcio nel cast
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Outfit casual e un cappellino bianco: un'apparizione inaspettata quella di Mel Gibson durante il ponte del primo maggio a Lecce, tra i vicoli del borgo antico. L'attore e regista americano, che è stato comunque riconosciuto tra gli altri turisti, è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato nella riserva naturale di Torre Guaceto alcune scene del film che sta dirigendo, "The Resurrection of the Christ", il sequel de "La Passione di Cristo". Tra le bellezze architettoniche del centro storico salentino che ha visitato, l'anfiteatro di piazza Sant'Oronzo e i suoi recenti scavi che stanno portando alla luce un pezzo della storia romana della città e la Basilica di Santa Croce.
Qui Gibson è stato accolto dal parroco don Mauro Carlino a cui il regista premio Oscar avrebbe esternato l'incanto per la Basilica, uno dei massimi esempi del barocco leccese.
Cosa si sa sul film
Le scene del nuovo film di Gibson saranno girate nell'area del promontorio di Punta Penna Grossa: le aree della riserva naturale brindisina saranno chiuse al pubblico. Tra le altre location pugliesi scelte dall'attore australiano ci sono Gravina e la provincia di Matera. Il film dovrebbe uscire nelle sale statunitensi a marzo 2027. Nel cast Jaakko Ohtonen nel ruolo di Gesù, Kasia Smutniak nei panni di Maria e Riccardo Scamarcio in quelli di Ponzio Pilato.