Outfit casual e un cappellino bianco: un'apparizione inaspettata quella di Mel Gibson durante il ponte del primo maggio a Lecce, tra i vicoli del borgo antico. L'attore e regista americano, che è stato comunque riconosciuto tra gli altri turisti, è arrivato nel capoluogo salentino dopo aver girato nella riserva naturale di Torre Guaceto alcune scene del film che sta dirigendo, "The Resurrection of the Christ", il sequel de "La Passione di Cristo". Tra le bellezze architettoniche del centro storico salentino che ha visitato, l'anfiteatro di piazza Sant'Oronzo e i suoi recenti scavi che stanno portando alla luce un pezzo della storia romana della città e la Basilica di Santa Croce.



Qui Gibson è stato accolto dal parroco don Mauro Carlino a cui il regista premio Oscar avrebbe esternato l'incanto per la Basilica, uno dei massimi esempi del barocco leccese.