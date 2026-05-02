Il principio è semplice: il badge segnala un profilo "reale", costruito attorno a un artista che esiste, suona e si fa ascoltare. I profili che rappresentano principalmente musica generata o personaggi creati dall'intelligenza artificiale, ha chiarito l'azienda, non potranno ottenere la verifica. Una scelta netta, che colloca Spotify accanto a chi, nel settore, sta provando a tracciare un confine tra creazione umana e contenuto sintetico.