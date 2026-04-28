Lady Gaga e Doechii, è uscito il videoclip di "Runway"
Tratto dalla colonna sonora del film "Il Diavolo veste Prada 2"
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È uscito il videoclip di "Runway", il nuovo singolo di Lady Gaga e Doechii e primo brano musicale svelato del film "Il Diavolo veste Prada 2", che debutterà nelle sale italiane il 29 aprile. Il nuovo video - diretto da Parris Goebel - è ambientato in una stanza surreale piena di luci stroboscopiche. Le due superstar posano per le telecamere in una vasta gamma di look d'avanguardia.
Interpretata da Lady Gaga e Doechii, "Runway" è stata scritta da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst "D'Mile" Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D'Mile.
La canzone segna la prima collaborazione tra Gaga e Doechii, che hanno mostrato di nutrire rispetto e ammirazione l'una per l'altra. L'anno scorso, Doechii ha consegnato a Gaga l'Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendo l'artista "un'ancora di salvezza" e riflettendo sul suo impatto sui giovani fan queer di tutto il mondo. In una recente intervista con British Vogue, Gaga ha elogiato l'arte di Doechii: "Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così".