Lady Gaga e Doechii, è uscito il videoclip di "Runway"

La canzone segna la prima collaborazione tra Gaga e Doechii, che hanno mostrato di nutrire rispetto e ammirazione l'una per l'altra. L'anno scorso, Doechii ha consegnato a Gaga l'Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendo l'artista "un'ancora di salvezza" e riflettendo sul suo impatto sui giovani fan queer di tutto il mondo. In una recente intervista con British Vogue, Gaga ha elogiato l'arte di Doechii: "Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così".