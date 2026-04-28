diretto da Parris Goebel

Lady Gaga e Doechii, è uscito il videoclip di "Runway"

Tratto dalla colonna sonora del film "Il Diavolo veste Prada 2"

28 Apr 2026 - 12:19
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

È uscito il videoclip di "Runway", il nuovo singolo di Lady Gaga e Doechii e primo brano musicale svelato del film "Il Diavolo veste Prada 2", che debutterà nelle sale italiane il 29 aprile. Il nuovo video - diretto da Parris Goebel - è ambientato in una stanza surreale piena di luci stroboscopiche. Le due superstar posano per le telecamere in una vasta gamma di look d'avanguardia.

Leggi anche

"Il Diavolo veste Prada 2" arriva nelle sale: tutto quello che c'è da sapere prima di tornare al cinema per l'attesissimo sequel

Interpretata da Lady Gaga e Doechii, "Runway" è stata scritta da Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst "D'Mile" Emile II e Jayda Love, e prodotta da Bruno Mars, Andrew Watt, Cirkut e D'Mile

La canzone segna la prima collaborazione tra Gaga e Doechii, che hanno mostrato di nutrire rispetto e ammirazione l'una per l'altra. L'anno scorso, Doechii ha consegnato a Gaga l'Innovator Award agli iHeartRadio Music Awards, definendo l'artista "un'ancora di salvezza" e riflettendo sul suo impatto sui giovani fan queer di tutto il mondo. In una recente intervista con British Vogue, Gaga ha elogiato l'arte di Doechii: "Non capita spesso di vedere qualcuno che esordisce con una penna che sembra immediatamente leggendaria. Per me, Doechii è così".

Ti potrebbe interessare

videovideo
lady gaga

Sullo stesso tema