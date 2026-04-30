Maneskin, la reunion a Roma per il compleanno di Victoria manda i fan in delirio
Al compleanno della bassista presenti anche la fidanzata Luna Passos e la futura moglie di Damiano, Dove Cameron
© Chi
Quattro ragazzi, un ristorante e aria di festa. I Maneskin si sono riuniti a Roma per il compleanno di Victoria De Angelis, bassista del gruppo, che il 28 aprile ha spento 26 candeline. Una reunion che riaccende nei fan la speranza di rivedere la band al completo di nuovo sul palco e che vede i quattro amici affiatati e complici come ai vecchi tempi.
Tutti insieme appassionatamente
Tra gli scatti della serata, diffusi dal settimanale Chi, non mancano certamente Damiano David e Dove Cameron. I futuri sposi sono arrivati direttamente da Taormina, dove erano stati per un presunto sopralluogo in cerca di una location per le nozze. Non è passata inosservata anche la presenza del manager dei Maneskin, Fabrizio Ferraguzzo, e di altri volti dell'etichetta della band. Tra brindisi, musica e abbracci, figurano anche il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, entrambi elegantissimi per l'occasione.
La serata è poi proseguita nel quartiere di Trastevere, dove il gruppo di amici ha atteso la mezzanotte per far spegnere a Victoria le candeline sulle torte. I commenti dei fan sui social hanno riflettuto lo spirito di festa: "Tutti insieme per festeggiare la regina Vic!". La bassista è stata anche immortalata in momenti romantici con la fidanzata Luna Passos, che le ha dedicato delle storie Instagram con la descrizione "Auguri amore mio".
La parabola dei Maneskin
Dopo il grande successo che ha seguito la vittoria a Sanremo e all'Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin hanno preso una pausa dall'estate 2024. Molti l'hanno interpretata come il tramonto della band, ma non è mai arrivata la conferma di uno scioglimento ufficiale. Damiano ha esordito da solista con i singoli "Silverlines" e "Born With a Broken Heart", fino a portare in tour l'album "Funny Little Fears", uscito nel 2025.
Victoria si è dedicata alla carriera da deejay, mentre Thomas ha confezionato l'album "Masquerade", firmato insieme a grandi nomi del rock, tra cui Tom Morello dei Rage Against The Machine e Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers. Ethan, invece, ha lavorato alla colonna sonora del docu-film "Ogni pensiero vola" e a pochi altri progetti.
Una reunion chiamata
Il ritrovo dei quattro ragazzi era già stato dato per certo da Alessandro De Angelis, padre di Victoria. Nell'estate 2025 si vociferava di un ritorno della band entro fine anno con un tour mondiale annesso, ma nessuna di queste previsioni si è avverata, almeno per ora. Che questa reunion speciale possa essere la giusta occasione? Solo il tempo lo dirà.