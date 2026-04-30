Tra gli scatti della serata, diffusi dal settimanale Chi, non mancano certamente Damiano David e Dove Cameron. I futuri sposi sono arrivati direttamente da Taormina, dove erano stati per un presunto sopralluogo in cerca di una location per le nozze. Non è passata inosservata anche la presenza del manager dei Maneskin, Fabrizio Ferraguzzo, e di altri volti dell'etichetta della band. Tra brindisi, musica e abbracci, figurano anche il chitarrista Thomas Raggi e il batterista Ethan Torchio, entrambi elegantissimi per l'occasione.